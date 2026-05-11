Estadounidenses Evacuados de Crucero con Hantavirus Llegan a Nebraska y Son Evaluados.

Los 17 estadounidenses que se encontraban en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, regresaron a su país en las primeras horas de este lunes 11 de mayo y son evaluados.

Fueron trasladados desde Tenerife Sur, en Canarias, España, a bordo de un avión del Departamento de Estado que aterrizó en el aeródromo Eppley de Omaha, Nebraska, alrededor de las 2:30 horas, tiempo del este.

Los pasajeros son evaluados y monitoreados en un centro médico cercano.

Previamente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informaron que dos de los estadounidenses viajaron en las unidades de biocontención del avión "por precaución".

Uno de esos dos dio positivo en la prueba y otro con síntomas leves será trasladado a un centro de salud aparte para recibir tratamiento. Se desconce el estado de salud de este último.

Historias recomendadas:

Con información de Agencias

ASJ