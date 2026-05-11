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Estadounidenses Evacuados de Crucero con Hantavirus Llegan a Nebraska y Son Evaluados

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Los 17 estadounidenses que estaban en el crucero afectado por un brote de hantavirus regresaron a su país este lunes; dos de los pasajeros resultaron positivo a la infección

Estadounidenses Evacuados de Crucero con Hantavirus Llegan a Nebraska y Son Evaluados.

Estadounidenses Evacuados de Crucero con Hantavirus Llegan a Nebraska y Son Evaluados. Foto: N+.

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Los 17 estadounidenses que se encontraban en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, regresaron a su país en las primeras horas de este lunes 11 de mayo y son evaluados. 

Fueron trasladados desde Tenerife Sur, en Canarias, España, a bordo de un avión del Departamento de Estado que aterrizó en el aeródromo Eppley de Omaha, Nebraska, alrededor de las 2:30 horas, tiempo del este.

Los pasajeros son evaluados y monitoreados en un centro médico cercano.

Previamente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos informaron que dos de los estadounidenses viajaron en las unidades de biocontención del avión "por precaución".

Uno de esos dos dio positivo en la prueba y otro con síntomas leves será trasladado a un centro de salud aparte para recibir tratamiento. Se desconce el estado de salud de este último.

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Con información de Agencias

ASJ

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