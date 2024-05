Niño de 5 Años Recibe Poderosa Prótesis de Brazo Biónico de Iron Man

Un niño de cinco años de edad se convirtió en el más joven del mundo en utilizar un brazo biónico.

La prótesis fue producida por una compañía de Long Island, en Nueva York, en Estados Unidos, e impresa en tercera dimensión en un laboratorio con sede en Bristol, Jordania.

