Huracán Beryl Se Debilita a Tormenta Tropical tras Dejar 1 Muerto en Texas, EUA

El huracán Beryl, que tocó tierra en Texas, Estados Unidos de América (EUA), de categoría 1, se debilitó a tormenta tropical la mañana de hoy, 8 de julio de 2024, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con autoridades, el huracán Beryl dejó una persona muerta por la caída de un árbol, en Houston, Texas, informó Francisco Villalobos, corresponsal de N+, en Estados Unidos.

El alguacil del condado de Harris, Ed González, detalló que la primera víctima de Beryl en Estados Unidos es un hombre de 53 años de edad, quien estaba sentado en su casa, con su familia, cuando un roble cayó sobre el techo y golpeó las vigas, por lo que la estructura cayó y el señor murió; sin embargo, su esposa e hijos resultaron ilesos.

Villalobos detalló que el gobernador de Texas, Greg Abbott, está de visita en Asia por lo que el vicegobernador, Dan Patrick, está al frente de las operaciones del estado por el ciclón.

Beryl golpea Texas como huracán categoría 1

Beryl tocó tierra como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, en Matagorda, Texas, donde ha provocado potentes lluvias en el sureste del estado, donde además se registran fuertes vientos.

Tras la llegada de Beryl, el primer huracán de la temporada 2024 que toca tierra en Estados Unidos, más de dos millones de casas y oficinas se quedaron sin luz.

Al menos el 67 % de los vuelos del Aeropuerto Internacional George Bush, en Houston, fueron cancelados, igual que el 50 % de los del Aeropuerto William P. Hobby, también de esa ciudad, la cuarta más poblada de Estados Unidos.

Tras tocar tierra, las primeras imágenes mostraron calles inundadas y escombros en poblaciones costeras.

Según el Centro Nacional de Huracanes, Beryl avanza en tierra con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, con dirección noreste y a una velocidad de 20 km/h.

Trayectoria de Beryl en Estados Unidos

Beryl continuará por Texas a lo largo del día de hoy, luego seguirá su trayecto en el valle del Misisipi, el martes, y sobre el valle de Ohio, el miércoles.

El ojo del ciclón se encuentra a 30 kilómetros al oeste-noroeste de Houston y se espera un debilitamiento constante a medida que el centro se mueva hacia el interior del país, y se degrade a depresión tropical, el martes.

Antes de su llegada a Estados Unidos, Beryl alcanzó hace una semana la máxima categoría en la escala Saffir-Simpson, de 5, en el Caribe, donde causó muerte y destrucción, y después tocó tierra, la madrugada del viernes, en Tulum, Quintana Roo.

En la temporada de huracanes 2024 en el Atlántico, que comenzó el 1 de junio, se han formado hasta ahora tres tormentas tropicales con nombre:

Alberto Beryl Chris

De acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en 2024 el Atlántico tendrá una temporada de ciclones muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta 13 huracanes, de los cuales hasta siete pueden ser de categoría mayor.

