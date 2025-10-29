Inicio Internacional Estados unidos Trump Ordena Enviar Equipos de Rescate a Países del Caribe Afectados por Melissa, Menos a Cuba

Trump Ordena Enviar Equipos de Rescate a Países del Caribe Afectados por Melissa, Menos a Cuba

El Departamento de Estado de EUA confirma que se desplegarán equipos de asistencia para desastres

Trump Ordena Enviar Equipos de Rescate a Países del Caribe Afectados por Melissa

Daños en el Caribe, en Santiago de Cuba tras el paso del huracán Melissa. Foto: Reuters

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que el presidente Donald Trump ordenó enviar equipos de rescate a países del Caribe que han sido afectados por el huracán Melissa.

¿Cuándo llegarían al Caribe equipos de asistencia de EUA por Melissa?

Se confirmó que se desplegarán asistencia para desastres, búsqueda y rescate en el Caribe, donde hay más de dos docenas de muertos. Se espera que los equipos lleguen a Jamaica el jueves para entregar alimentos, agua y suministros de ayuda.

No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, excluyó a Cuba de la lista de países a los que Washington enviará ayuda para suavizar el impacto del huracán Melissa. "Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa", escribió en un mensaje en X.  

Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe

¿Qué apoyo dará EUA a países del Caribe por el paso de Melissa?

El Departamento de Estado precisó que también solicitó al Departamento de Guerra apoyo aéreo para el suministro de alimentos, agua y otros insumos nutricionales para los países afectados en el Caribe, en especial en Jamaica, por la devastación del huracán Melissa.

  • Se anunció el despliegue de un equipo regional de respuesta y asistencia ante desastres (DART, por sus siglas en inglés) 
  • Activación de equipos estadounidenses de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés)

Ayuda llegaría a Haití y Bahamas

Se espera que otro equipo de respuesta ante desastres llegue a Haití el jueves. Además, se prevé que Bahamas solicite una declaración de necesidad humanitaria, lo que permitirá al Departamento de Estado activar un equipo de respuesta ante desastres allí, que podría llegar el viernes, según informó un funcionario.

¿Cuánto dinero destinará EUA para apoyar al Caribe por Melissa?

El Gobierno de Estados Unidos destinaría un millón de dólares para la administración de alimentos y otros recursos, provenientes de suministros preasignados almacenados en 12 bodegas. Esto incluiría en Haití, República Dominicana y otra en Barbados.

