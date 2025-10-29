Trump Ordena Enviar Equipos de Rescate a Países del Caribe Afectados por Melissa, Menos a Cuba
El Departamento de Estado de EUA confirma que se desplegarán equipos de asistencia para desastres
El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que el presidente Donald Trump ordenó enviar equipos de rescate a países del Caribe que han sido afectados por el huracán Melissa.
Video relacionado: Huracán Melissa: SRE Recuerda Números de Emergencia para Mexicanos en Jamaica
.@POTUS has authorized an immediate U.S. response to Hurricane Melissa, directing the Department of State to mobilize support for affected communities in the Caribbean.— Department of State (@StateDept) October 29, 2025
@SecRubio deployed a regional Disaster Assistance Response Team, including urban search-and-rescue teams, to… https://t.co/vpgRZJod51
¿Cuándo llegarían al Caribe equipos de asistencia de EUA por Melissa?
Se confirmó que se desplegarán asistencia para desastres, búsqueda y rescate en el Caribe, donde hay más de dos docenas de muertos. Se espera que los equipos lleguen a Jamaica el jueves para entregar alimentos, agua y suministros de ayuda.
The United States is in close contact with the governments of Jamaica, Haiti, Dominican Republic and The Bahamas as they confront the devastating impacts of Hurricane Melissa. We have rescue and response teams heading to affected areas along with critical lifesaving supplies.…— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 29, 2025
No obstante, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, excluyó a Cuba de la lista de países a los que Washington enviará ayuda para suavizar el impacto del huracán Melissa. "Estados Unidos está en estrecho contacto con los gobiernos de Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas, que se enfrentan a los devastadores efectos del huracán Melissa", escribió en un mensaje en X.
Tenemos equipos de rescate y respuesta que se dirigen a las zonas afectadas junto con suministros vitales para salvar vidas. Nuestras oraciones están con los pueblos del Caribe
¿Qué apoyo dará EUA a países del Caribe por el paso de Melissa?
El Departamento de Estado precisó que también solicitó al Departamento de Guerra apoyo aéreo para el suministro de alimentos, agua y otros insumos nutricionales para los países afectados en el Caribe, en especial en Jamaica, por la devastación del huracán Melissa.
In response to catastrophic damage caused by Hurricane Melissa in many Caribbean countries, @StateDept is deploying a regional Disaster Assistance Response Team (DART) and activated US-based Urban Search and Rescue (USAR) teams to bolster response efforts.— Department of State (@StateDept) October 29, 2025
These teams are…
- Se anunció el despliegue de un equipo regional de respuesta y asistencia ante desastres (DART, por sus siglas en inglés)
- Activación de equipos estadounidenses de búsqueda y rescate urbano (USAR, por sus siglas en inglés)
Ayuda llegaría a Haití y Bahamas
Se espera que otro equipo de respuesta ante desastres llegue a Haití el jueves. Además, se prevé que Bahamas solicite una declaración de necesidad humanitaria, lo que permitirá al Departamento de Estado activar un equipo de respuesta ante desastres allí, que podría llegar el viernes, según informó un funcionario.
¿Cuánto dinero destinará EUA para apoyar al Caribe por Melissa?
El Gobierno de Estados Unidos destinaría un millón de dólares para la administración de alimentos y otros recursos, provenientes de suministros preasignados almacenados en 12 bodegas. Esto incluiría en Haití, República Dominicana y otra en Barbados.
Con información de N+
