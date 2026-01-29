Sujeto Fingió Ser Agente del FBI para Liberar a Luigi Mangione, Recluido en Nueva York

Un sujeto se disfrazó como un agente del FBI y se presentó en la cárcel donde está recluido Luigi Mangione con una presunta orden judicial que ordenaba su liberación. El sujeto fue arrestado.

Una jueza definirá si Luigi Mangione, señalado por el asesinato del ejecutivo Brian Thompson, es elegible para la pena de muerte.

Noticia relacionada: Luigi Mangione se Declara "No Culpable" del Asesinato de CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson

Sujeto intenta liberar a Luigi Mangione haciéndose pasar por agente del FBI

El miércoles 28 de enero, un hombre se presentó en la cárcel federal de Nueva York en la que se encuentra Luigi Mangione. El sujeto, que alegó ser agente del FBI, afirmó que tenía una orden judicial para liberar al hombre de 27 años, quien es acusado de haber asesinado al director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealthcare.

El sujeto, quien fue detenido, fue identificado como Mark Anderson, de 36 años, sería residente de Mankato, Minnesota. Actualmente, está acusado de haberse hecho pasar por un agente del FBI. Está previsto que el detenido se presente ante un tribunal federal de Brooklyn este jueves.

Video: Revelan Video del Arresto de Luigi Mangione, Acusado de Asesinar a Brian Thompson

Luigi Mangione comparecerá el viernes en la corte

Este viernes 30 de enero, Luigi Mangione comparecerá en una nueva audiencia en la que la jueza definirá si el acusado es elegible para la pena de muerte. Margaret Garnett decidirá si se mantienen o se desestiman los dos cargos que permitirían pedir la pena de muerte: acoso interestatal y asesinato con arma de fuego.

Durante este mes, la defensa presentó sus argumentos orales para desestimar los cargos que podrían derivar en una pena capital. Luigi Mangione es acusado de haber matado a tiros a Brian Thompson, el 4 de diciembre de 2024, en plena calle, en el centro de Manhattan.

Entre otros argumentos, la defensa pidió excluir las pruebas encontradas en la mochila de Mangione, cuando fue detenido en un McDonald's en Pensilvania.

Video: ¿Qué Pasó en el Juicio de Luigi Mangione, Acusado por Asesinato de Brian Thompson?

Cabe señalar que Luigi Mangione enfrenta dos casos de forma paralela, uno federal y otro estatal. El 28 de enero, la Fiscalía del Distrito de Manhattan pidió que el juicio estatal contra el hombre comience el próximo 1 de julio.

Historias recomendadas:

Con información de EFE