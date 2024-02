Joe Biden Analiza Decretos para Limitar la Migración en la Frontera con México

El presidente estadounidense Joe Biden dijo a los gobernadores del país que está analizando cuáles son los decretos que puede utilizar para acotar la migración a través de la frontera sur con México, después de que un acuerdo bipartidista fracasó este mes en el Congreso de Estados Unidos. Pareció expresar frustración ante los límites legales de su autoridad para actuar unilateralmente.

Biden recibió a los miembros de la Asociación Nacional de Gobernadores en la Sala Este de la Casa Blanca, donde les pidió instar a sus representantes en el Congreso a que revivan la propuesta bipartidista que colapsó en apenas 48 horas. También criticó duramente a los republicanos por retirarse del acuerdo después de que el expresidente Donald Trump cabildeó en oposición al mismo.

Con el paso del tiempo, nuestras leyes y recursos no se han mantenido al día con nuestro sistema migratorio y éste está dañado

Además, Biden se lamentó de que "hayan intervenido políticas mezquinas" para acabar con el acuerdo.

Más tarde, en una sesión privada de preguntas y respuestas con los gobernadores, indicó que estaba analizando cuáles eran sus opciones para hacer algo mediante un decreto.

Putin Responde a Insulto de Joe Biden

Spencer Cox, gobernador de Utah y presidente republicano de la asociación, dijo posteriormente a los reporteros que Biden no especificó qué acciones está sopesando aplicar, pero que está encarando los límites de lo que puede hacer sin el Congreso.

Sí dijo que ha estado trabajando con sus abogados, tratando de entender qué decreto sería ratificado en las cortes y sería constitucional, y que parecía estar algo frustrado porque los abogados no le estaban dando mensajes en los que él sintiera que podría tomar el tipo de acciones que él quería

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, vicepresidente del grupo de gobernadores, dijo que los gobernadores quedaron con "una impresión en general de que están examinando qué podrían hacer desde el poder ejecutivo. De nuevo, si mantenemos nuestras expectativas a un nivel realista, eso va a ser más limitado que una solución legislativa".

Polis dijo que Biden mencionó que las cortes federales anularon algunas de las medidas de Trump en materia de inmigración, y señaló que él desea evitar un destino similar con cualquier acción que tome.

Así, hubo frustración porque eso también ocurriría bajo su liderazgo, en el gobierno de cualquier presidente, si no se efectúa un cambio en la ley. Muchas de las medidas que necesitamos aplicar simplemente no son legales con la ley actual

Cox añadió que Biden mencionó declarar una emergencia en la frontera, algo que en teoría podría desbloquear fondos federales adicionales que serían necesarios para ejecutar cualquier nueva medida fronteriza.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declinó comentar sobre conversaciones privadas.

¿Qué acciones contempla Joe Biden?

Entre las acciones que Biden contempla está invocar las facultades descritas en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que dan al presidente una amplia libertad para bloquear la entrada de ciertos migrantes a Estados Unidos si ello es "perjudicial" para los intereses nacionales.

Trump, el favorito para ganar la candidatura presidencial republicana, utilizó repetidamente los poderes de la Sección 212(f) durante su presidencia, como en su controvertida restricción a los viajeros de países de mayoría musulmana. Biden rescindió esa prohibición el primer día de su mandato mediante un decreto.

VIDEO: Joe Biden Condena Tiroteo en Desfile de los Kansas City Chiefs

Pero en un momento en que funcionarios de la Casa Blanca examinan varias opciones unilaterales, han enfrentado resistencia de abogados del Departamento de Justicia, que se han mostrado renuentes a darle luz verde a cualquier decreto sobre inmigración que pudiese ser bloqueado rápidamente en los tribunales, según dos personas al tanto de las deliberaciones. El Departamento se negó a comentar.

Actualmente se analiza cómo utilizaría Biden la autoridad presidencial para evitar que los migrantes lleguen a la frontera sur, y personas al tanto de las conversaciones han advertido que no se ha llegado a ninguna conclusión y que Biden no ha autorizado ninguna directriz. A la larga, la Casa Blanca también podría elegir no emitir ningún decreto.

"No se ha tomado ninguna decisión sobre esto", dijo Jean-Pierre.

Cox hizo notar que aunque él ha presionado a Biden para que actúe en forma unilateral, ultimadamente las soluciones más integrales dependerán del Congreso.

Hay algo de desacuerdo sobre qué tanto puede hacer y no hacer un presidente, y yo estuve en desacuerdo con el presidente sobre eso. Pero creemos que también hay un consenso general de que el Congreso tiene que hacer algo

Dijo que si el Congreso no puede respaldar el acuerdo integral, entonces tal vez algunas partes de él -como incrementar el dinero para los agentes de la Patrulla Fronteriza y los funcionarios encargados de conceder asilo- podrían ser añadidas a próximos proyectos de ley de gastos.

Elecciones Estados Unidos: Joe Biden ha Conseguido que ‘Ucrania’ sea una Victoria

Historias relacionadas

Con información de AP

SM