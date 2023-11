Joven se Vuelve Viral por Criticar el Trabajo: ‘Te Chupa el Alma’

En redes sociales se ha vuelto viral el testimonio de una joven recién egresada que no toleró tener un trabajo de 9 a 5. Según dijo, le pareció que aquel empleo le “exprimía el alma”.

Noticia relacionada: ¡Oilo! Alumno del Tec de Monterrey Quiere Ganar 125 Mil al Mes en su Primer Trabajo

Andra es una joven originaria de Minneapolis. Recientemente se graduó de la universidad y, según contó, consiguió su primer empleo. Aquel era un trabajo soñado, en el área de mercadotecnia de una gran compañía.

Sin embargo, pronto se dio cuenta que con su salario no podría retirarse nunca y que había gente con muchos más años de trabajo que estaban en el mismo predicamento que ella.

Había gente en sus cuarenta haciendo el mismo dinero que yo, en la misma lucha que yo y me dije ‘¿esto es todo?, ¿esto es la vida?’

Y, aunque intentó enfrentar con optimismo su situación, pronto se dio cuenta que no toleraría un trabajo de 9 a 5 donde no tuviera la oportunidad de construir un futuro:

Intenté atravesar todo eso con un optimismo ciego, pero era tan negativo para el alma que en nueve meses me levanté preguntándome si esta es la forma en la que quería seguir viviendo y la respuesta era que no, no quería seguir haciendo eso.