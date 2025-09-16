Juez Rechaza Solicitud de Hermanos Menéndez de un Nuevo Juicio por el Asesinato de sus Padres

Los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes cumplen más de tres décadas de cárcel por el asesinato de sus padres en Beverly Hills, perdieron su oportunidad por un nuevo juicio.

Eso lo determinó un juez de Los Ángeles y con esto también se les negó su pedido para salir en libertad condicional en agosto.

Los Menéndez, cuyo caso fue abordado en un documental y una miniserie, habían argumentado que la nueva evidencia relacionada con el supuesto abuso sexual que sufrieron a manos de su padre ameritaba un nuevo juicio.

¿Qué ocurrirá con los hermanos Menéndez?

Después que un juez de Los Ángeles no se vio obligado a conceder un nuevo juicio a los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres hace más de 35 años, ¿qué ocurrirá con ellos?

El recurso de habeas corpus presentado por los abogados de Erik y Lyle Menéndez en mayo fue rechazado por el juez William C. Ryan del Tribunal Superior de Los Ángeles. En su decisión, el juez Ryan escribió que no cree que las pruebas sean tan contundentes y que no niega la gravedad de los crímenes. Los hermanos admitieron haber matado a sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989.

En el segundo juicio conjunto de los hermanos, tras juicios individuales que terminaron con jurados indecisos, fueron condenados por asesinato en primer grado con el añadido de acecho, lo que condujo a su sentencia inicial de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Las dos nuevas pruebas surgieron en 2023 cuando se descubrió una carta en el domicilio del primo de los hermanos, Andy Cano, quien se había suicidado recientemente.

Exmiembro de la banda Menudo resplada libertada de hermanos Menéndez

La carta, escrita por Erik meses antes del doble asesinato, describía el abuso que sufrió y el miedo que sentía por su padre. La segunda prueba fue una declaración del puertorriqueño Roy Rosselló, exmiembro de la banda Menudo, quien afirmó haber sido agredido sexualmente por el productor musical José Menéndez en su adolescencia, cuando presidía RCA Records, firma que firmó con la boy band un contrato de cinco álbumes, en la actualidad respalda a los hermanos Menéndez para que salgan en libertad.

Hermanos solo esperan un posible indulto del gobernador de California

Los hermanos Menéndez ahora tienen todas sus ilusiones en un posible indulto del gobernador de California, Gavin Newsom.

A principios de 2025, Newsom ordenó una evaluación de riesgos de los hermanos para determinar si representaban un riesgo irrazonable para la seguridad pública.

En su podcast, This Is Gavin Newsom, el gobernador advirtió que, si bien la revisión garantiza la transparencia y la debida diligencia, "no hay garantía de un resultado".

