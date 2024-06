Julian Assange se Declara Culpable de Conspiración para Quedar en Libertad

Julian Assange, fundador de Wikileaks, se declaró culpable este miércoles 25 de junio en una corte estadounidense en Saipán, en las Islas Marianas del Norte, como parte de un acuerdo que lo dejará en libertad tras varios años de drama legal.

El activista australiano de 52 años se declaró culpable de un cargo de conspiración para obtener y divulgar información de defensa nacional.

Por otra parte, Wikileaks anunció que Asange, fundador de esa organización, viajará en las próximas horas a Canberra, Australia.

Un comunicado publicado por WikiLeaks en la plataforma de redes sociales 'X' afirmó que Assange fue liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en el Reino Unido la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí 1,901 días.

Su esposa Stella confirmó, también en X, que "Julian es libre" y agradeció a sus seguidores por todo el apoyo.

Vestido de traje, con semblante serio y sin hacer declaraciones, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a la corte de las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el océano Pacífico.

Assange, de 52 años, llegó a la sede judicial a bordo de un vehículo blanco. Ante la expectación de decenas de cámaras y periodistas que le aguardaban, descendió del vehículo ataviado con un traje oscuro, camisa blanca y corbata de color plomo oscuro para adentrarse en el edificio.

Julian has arrived at the federal court house in Saipan.



I watch this and think how overloaded his senses must be, walking through the press scrum after years of sensory depravation and the four walls of his high security Belmarsh prison cell.



pic.twitter.com/BzgkpWPXdy