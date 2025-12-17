Mexicana Jeanette Vizguerra Sufrió Detención Excesiva de ICE, Jueza en EUA Ordena Audiencia

Jeanette Vizguerra, de 53 años, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) el 17 de marzo de 2025 a las afueras de su lugar de trabajo al sur de Denver. Desde entonces permanece bajo custodia federal, mientras sus abogados impugnan la legalidad de su arresto mediante un recurso de habeas corpus.

La jueza Nina Y. Wang, de la Corte de Distrito en Denver, señaló que varios factores pesan a favor de la activista, entre ellos la duración de la detención, la posibilidad de que esta se prolongue por meses o años, y las condiciones punitivas del centro de detención.

Jeanette Vizguerra-Ramirez, 53, was arrested by ICE Denver March 17 without incident. Vizguerra, an illegal alien from Mexico, has convictions for possession of forged documents and illegal entry. She will remain in ICE custody until her removal from the United States. pic.twitter.com/0wdYnuQC1r — ICE Denver (@ERODenver) March 19, 2025

La jueza ordenó que Jeanette Vizguerra, quien fue incluida en los 100 más influyentes de la revista TIME, reciba una audiencia de fianza inmediata, al concluir que su detención migratoria, que se prolonga desde hace 9 meses, viola la Constitución de Estados Unidos.

VIDEO: Detienen en Colorado a Migrante Mexicana Jeanette Vizguerra

¿Revisarán detención prolongada de Jeanette Vizguerra?

La jueza también afirmó que los tribunales federales tienen competencia para revisar detenciones migratorias prolongadas, aun cuando existan órdenes finales de deportación.

La defensa de la activista indica que Vizguerra fue detenida en represalia por su activismo público a favor de los derechos de los inmigrantes, lo que podría constituir una violación de la Primera Enmienda. Y aunque la jueza no resolvió ese punto, calificó las alegaciones como “circunstancias excepcionales” que refuerzan las garantías del debido proceso.

Así lo declaró Laura Lichter, abogada principal de Vizguerra, al destacar que ICE deberá justificar la continuidad de la detención en la próxima audiencia.

Esta decisión deja claro que la detención migratoria no está fuera del escrutinio constitucional

¿Cómo llegó Jeanette Vizguerra a EUA?

Jeanette Vizguerra llegó a Estados Unidos en 1997 desde la Ciudad de México y se convirtió en una figura emblemática del movimiento proinmigrante tras refugiarse en iglesias de Denver para evitar su deportación.

En 2017 fue incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

La resolución judicial coincidió con una vigilia de Janucá organizada por grupos judíos y organizaciones aliadas frente al centro de detención de Aurora, donde decenas de personas reclamaron la liberación de Vizguerra y denunciaron lo que consideran una persecución política por parte de las autoridades migratorias.

El caso permanece abierto mientras el tribunal analiza las denuncias de represalias.

Con información de N+

