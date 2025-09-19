Muere el Compositor Brett James, Ganador del Grammy, en Accidente Aéreo; No Hay Sobrevivientes

El mundo de la música está de luto. El cantante y compositor de country, Brett James, murió a los 57 años en un accidente aéreo en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde no hubo ningún sobrevivientes.

En la aeronave en la que viajaba James, que compuso canciones para artistas como Carrie Underwood, iban tres personas a bordo; todos perdieron la vida.

El ganador del Grammy, quien colaboró con artistas como Carrie Underwood, era una de las tres personas a bordo de un Cirrus SR22T monomotor que despegó del Aeropuerto John C. Tune en Nashville. El avión se estrelló en un campo cerca de la escuela primaria Iotla Valley.

¿Cómo fue el trágico accidente de Brett James?

El accidente en el que murió Brett James ocurrió alrededor de las 15:00 horas del jueves 18 de septiembre de 2025, pero las autoridades informaron que ningún estudiante ni miembro del personal resultó herido.

El accidente en Carolina del Norte se produce después de que un vuelo de United Airlines se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia por temor a un incendio en pleno vuelo.

¿Quién es Brett James?

Brett James se desempeñó como compositor y ganador del Grammy, fue conocido por escribir éxitos como "Jesus, Take the Wheel" de Carrie Underwood.

Su Grammy lo obtuvo a la Mejor Canción Country en 2006 por coescribir "Jesus, Take the Wheel". También escribió en "Out Last Night" de Kenny Chesney y era considerado uno de los colaboradores más solicitados de la industria.

"Brett fue un colaborador de confianza de los grandes nombres de la música country y un fiel defensor de sus colegas compositores", declaró la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores en una publicación de Instagram que anunció el fallecimiento de James. Así se despidió de él el músico de country Dierks Bentley en Instagram.

Descansa en paz, amigo. Un crack. Un compañero aviador. Uno de los mejores cantautores de nuestra ciudad, una leyenda

