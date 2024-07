Niña Muere en el Auto Porque su Papá la Olvidó por Estar en los Videojuegos

Un hombre fue arrestado con cargos de homicidio después de que olvidó a su hija en el automóvil por estar jugando videojuegos. Según algunas versiones de los hechos, el papá llamado Christopher Scholtes la dejó en el auto después de que habían salido a hacer una compras para “no despertarla”.

El sujeto fue arrestado por la Policía de Arizona, en Estados Unidos, tras estos hechos. Ahora el también padre de otras dos niñas enfrenta cargos por homicidio en segundo grado y abuso infantil.

La investigación de la policía refiere que la niña estuvo encerrada 4 horas bajo el rayo del sol en el auto de la marca Acura MDX 2023.

El papá y su hija llegaron al domicilio después de realizar unas compras a las 12:30 horas del 9 de julio de 2024 y fue hasta que llegó la madre a las 16:00 horas cuando se percató que su hija estaba encerrada en el automóvil.

Ella llamó a la policía y denunció que su esposo estaba jugando PlayStation mientras la niña de nombre Parker Scholtes yacía en el carro.

La investigación de la Policía reveló unas conversaciones que tuvo vía mensajería instantánea del acusado con su esposa Erika Scholtes, donde ella le reclamaba:

A lo que el sujeto respondió:

En un principio el padre dijo que solo había dejado a su hija encerrada por 1 hora y con el aire acondicionado del carro encendido.

Sin embargo, la policía desmintió la versión asegurando que habían revisado las cámaras de seguridad y fueron casi cuatro horas en las que estuvo encerrada la niña, además de que el auto estaba programado para apagarse después de media hora sin ser utilizado.

