"No Cambian Nada": Gobernador de Texas Critica Medidas Migratorias de Joe Biden

El gobernador de Texas, Greg Abbott, criticó las nuevas restricciones al asilo en la frontera que la Administración del presidente Joe Biden anunció este martes, afirmando que no reducirán los cruces ilegales.

Las nuevas medidas, que comenzaron a aplicarse el miércoles temprano, "no cambian nada respecto al caos que Biden ha creado en la frontera", comentó el republicano en una entrevista con Fox News.

Desde ahora, la mayoría de las personas detenidas cruzando ilegalmente hacia Estados Unidos serán consideradas "no aptas" para solicitar asilo, salvo en casos excepcionales o si cumplen con criterios más estrictos para otras protecciones.

Estas restricciones, que han sido duramente criticadas por defensores de los derechos humanos, solo se levantarán cuando los cruces ilegales bajen de más de 2 mil 500 a un promedio de mil 500 por día, una cifra que no se ha visto desde 2020.

President Biden’s border order does nothing more than gaslight Americans.



He refuses to enforce federal immigration laws or deny illegal entry into our country.



Biden’s policies will only entice even MORE migrants to illegally cross our border. pic.twitter.com/fX3ggVTahL