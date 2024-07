No Voy a Ninguna Parte: Joe Biden Insiste en Postularse para la Reelección en EUA

El presidente estadounidense, Joe Biden, respondió este jueves a los que le piden que siga en la contienda electoral con un rotundo "no voy a ninguna parte" durante las celebraciones del Día de la Independencia del 4 de julio.

El mandatario realizó una comida en los jardines de la Casa Blanca para celebrar el Día de la Independencia y cuando fue espetado por simpatizantes: "Sigue en la lucha. Te necesitamos"; contestó: "Confía en mí. No voy a ninguna parte".



El mandatario lleva varios días respondiendo a preguntas en privado y en público sobre si será capaz de afrontar un segundo mandato a sus 81 años y si está en condiciones de vencer al expresidente republicano Donald Trump (2017-2021) en las elecciones de noviembre.



Su mala actuación en el debate de la semana pasada frente a Trump disparó las especulaciones sobre si debería ser reemplazado antes de la convención demócrata de agosto y ha llevado a muchos donantes a replantearse sus donaciones a la contienda presidencial.

Joe Biden confesó que ahora tiene irse a dormir temprano

Biden confesó en una reunión este miércoles con gobernadores demócratas en la Casa Blanca que tiene que dormir más y evitará organizar eventos después de las 20:00 horas, según revelaron varios medios de EUA.

Durante ese encuentro con más de veinte líderes de su partido, donde el presidente buscaba dar una imagen de tranquilidad sobre su capacidad para ganar las elecciones, Biden dijo que necesitará trabajar menos horas de cara a la campaña electoral.



En un momento, incluso, tras ser preguntado por su estado de salud, el jefe del Ejecutivo estadounidense aseguró que estaba "bien": "Solo es mi cerebro", contestó, según detalló el diario The New York Times.

Con información de EFE

HAVJ