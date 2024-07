Video: Nudistas Rescatan a Turista de Ser Quemado con Soplete por Indigente

En San Francisco, un par de nudistas salvaron a un turista brasileño de ser agredido por un indigente con un soplete.

El hombre en situación de calle trató de agredir a un joven extranjero en el famoso "barrio gay" de esta zona de Estados Unidos.

Un adulto mayor estaba con dos de sus hijos, cuando un par de nudistas derribaron al agresor.

SAN FRANCISCO: A Brazilian tourist ran for his life after a "pirate" drugged out on fentanyl tried to blowtorch him.



The tourist was saved by two nak-d men who are n-dists (lol)



The absolute state of California.

