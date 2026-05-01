Inicio Internacional Estados unidos Trump Anuncia Nuevo Arancel por “No Cumplir Acuerdo”: Así Aplicará Impuesto de EUA a Europa

Trump Anuncia Nuevo Arancel por “No Cumplir Acuerdo”: Así Aplicará Impuesto de EUA a Europa

|

N+

-

El presidente estadounidense explicó cómo aplicará el nuevo arancel

trump

El presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles para Europa. Foto: Reuters

COMPARTE:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció hoy, 1 de mayo de 2026, un nuevo arancel por "no cumplir el acuerdo", en N+ te decimos cómo aplicará el impuesto a Europa. 

El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social donde detalló que la medida entrará en vigor la próxima semana.

"La próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25 %", señaló. 

 

En breve más información. 

 

FBPT

Donald Trump
Inicio Internacional Estados unidos Nuevos aranceles trump presidente eua anuncia impuesto para europa asi aplica