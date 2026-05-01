Trump Anuncia Nuevo Arancel por “No Cumplir Acuerdo”: Así Aplicará Impuesto de EUA a Europa

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció hoy, 1 de mayo de 2026, un nuevo arancel por "no cumplir el acuerdo", en N+ te decimos cómo aplicará el impuesto a Europa.

El anuncio fue realizado a través de su red social Truth Social donde detalló que la medida entrará en vigor la próxima semana.

"La próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25 %", señaló.

En breve más información.

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