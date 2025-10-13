Uno a Uno: Estos Documentos Necesitas para Sacar la Visa Americana por Primera Vez en México

Si estás buscando tramitar la Visa americana por primera vez, te decimos paso a paso lo que tienes que hacer para que sea un proceso más fácil para ti.

Y aunque muchas personas llevan varios documentos en caso de que se los solicite la persona encargada de la entrevista, la realidad es que los papeles que debes de llevar son menos de los que se piensa.

Lo primero que tienes que hacer es localizar la embajada o consulado de Estados Unidos más cercano para saber en dónde tendrás que realizar la entrevista consular, la cual es obligatoria al tratarse de la Visa de primera vez.

Además es recomendable saber qué tipo de visa necesitas, pero la más común es la de turista, es decir la Visa B1 o B1/B2 la cual se puede usar para viajes por placer o turismo, o para recibir tratamiento médico.

Video: Servicios Visas Pasaportes Continúan a Pesar Cierre Gobierno EUA

¿Qué documentos necesito para sacar la Visa Americana por Primera Vez en México?

A continuación te enlistamos los documentos que sí o sí debes tener pues son obligatorios para solicitar la Visa Americana por Primera Vez en México:

Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos . La validez del pasaporte debe ser al menos de seis meses mayor al periodo de estancia en los Estados Unidos (a menos que el solicitante esté exento en el marco de acuerdos específicos para su país).

. La validez del pasaporte debe ser al menos de seis meses mayor al periodo de estancia en los Estados Unidos (a menos que el solicitante esté exento en el marco de acuerdos específicos para su país). Solicitud de visa para no inmigrantes, página de confirmación del formulario DS-160.

Página de Impresión de Confirmación e Instrucciones desde la página Web de solicitud de la Visa .

. Una fotografía color de 5 x 5 cm (2 x 2 pulgadas) tomada dentro de los 6 meses anteriores a la solicitud.

Y aunque no es un documento, sí es requisito indispensable previo que pagues el costo del trámite de la Visa. Vale la pena señalar que, en caso de que te lleguen a rechazar la entrevista, el dinero depositado para la solicitud no será reembolsable.

Video: Cual Sera el Nuevo Costo de la Visa a Partir del 1 de Octubre

¿Cómo llenar el Formulario DS-160?

Uno de los pasos más laboriosos para solicitar la Visa es llenar el Formulario DS-160, así que te decimos cómo lo puedes hacer.

Da clic aquí para llenar el Formulario DS-160 pues se puede completar en línea. Para revisar las instrucciones del formulario DS-160 en español:

Selecciona “español” en la esquina superior derecha, ahora cuando ubiques el cursor sobre el texto en inglés, este aparecerá traducido al español.

Si tiene dudas sobre cómo rellenar el formulario DS-160:

Consulta la sección de preguntas frecuentes en el sitio web del Departamento de Estado y revisa el video en español publicado por la Embajada de Estados Unidos.

Video: Renovación de Visas 2025 en EUA También Exigirá Entrevista Presencial en Baja California

¿Hay documentos adicionales obligatorios?

No se exigen documentos adicionales a menos que se busque recibir tratamiento médico en los Estados Unidos. El Funcionario Consular podrá solicitar los siguientes documentos en la entrevista de visa:

Por ejemplo, documentos adicionales requeridos para una entrevista en persona pueden incluir evidencia de:

El propósito de tu viaje

Tu solvencia para pagar todos los costos de tu viaje.

Evidencia de que tu empleo y/o sus lazos familiares pueden ser suficientes para comprobar el propósito de tu viaje y de que es tu intención regresar al país de origen.

Si no puedes cubrir todos los costos de tu viaje, puedes mostrar evidencia de que otra persona cubrirá algunos o todos los costos.

Recuerda que lo mejor es hacer el trámite por ti mismo y si necesitas ayuda, consulta con alguien de tu confianza para evitar estafas.

Historias relacionadas:

CH