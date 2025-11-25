Muriel Bowser No se Reelegirá como Alcaldesa de Washington tras 10 Años en el Cargo

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, Estados Unidos, anunció que no volverá a participar en la reelección en 2026, luego de permanecer más de 10 años en el cargo y de la polémica que generó con el presidente Donald Trump, por el despliegue de fuerzas federales en la capital.

A través de un mensaje, la demócrata de 53 años de edad, aseguró que estar al frente del cargo ha sido el honor de su vida.

Juntos hemos construido un legado de éxito del que me siento profundamente orgullosa, dijo

No obstante, reveló que ya no buscará un cuarto mandato

Con el corazón lleno de gratitud, anuncio que no buscaré un cuarto mandato", dijo en redes sociales Bowser, de 53 años, quien ocupa el cargo desde enero de 2015

¿Por qué Muriel Bowser ya no buscará ser alcaldesa de Washington?

En su mensaje también enlistó algunas de las acciones que implementó durante su mandato, al igual que los retos que le tocó enfrentar junto a todos los habitantes, tal es el caso de la pandemia.

A lo largo de este extraordinario viaje, he tenido el honor de servir con innumerables ejecutivos municipales dedicados y extraordinarios trabajadores de primera línea, las personas increíbles que mantienen a Washington, D. C. prosperando cada día

Muriel Bowser no estableció en su mensaje los detalles concretos por los que ya no buscará ser parte de la reelección durante los comicios que se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026.

Mirando hacia el futuro, sé que hemos sentado las bases para que otros construyan sobre ellas, para remodelar y hacer crecer la economía de DC

Bowser se convirtió durante el primer mandato de Trump (2017-2021) en parte de la resistencia demócrata, sin embargo, el panorama cambió en el segundo mandato, ya que ha adoptado una postura más pragmática para intentar preservar la autonomía de la capital.

¿Quién es Muriel Bowser y que hizo como alcaldesa de Washington?

Muriel Bowser es la séptima alcaldesa electa de Washington, D. C. Tiene una sólida trayectoria en la creación de una agenda política urbana audaz, la toma de decisiones difíciles en un entorno de gran importancia y la consolidación de una economía diversa.

Es la primera mujer afroamericana en ser elegida para tres mandatos de cuatro años como alcaldesa de una ciudad estadounidense.

Desde que asumió el cargo, trabajó para restablecer la competitividad global y nacional de DC. Por lo tanto, llevó a cabo las siguientes acciones:

Aceleró la producción de viviendas asequibles

Diversificó la economía de DC

Supervisó el crecimiento constante de la matrícula en las escuelas públicas del Distrito

Aumentó la satisfacción en los servicios de la ciudad

Reorientó esfuerzos hacia el logro de la condición de estado

Invirtió en programas y políticas que permiten que más familias vivan y prosperen en toda la ciudad

Además, es considerada una líder sólida y gestora de crisis con 25 años de experiencia en gestión y finanzas. Bowser es madre adoptiva de su hija Miranda y se enorgullece de mostrarles a todos que hay muchas maneras de ser una familia.

Con información de EFE

