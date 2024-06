Republicano Pide Declarar Incapacidad de Biden tras Debate con Trump

El representante Chip Roy, republicano por Texas, presentó este viernes una resolución en la que pide a la vicepresidenta Kamala Harris convocar al gabinete y declarar al presidente Joe Biden incapaz de desempeñar las funciones de la Oficina Oval.

"Tengo la intención de presentar una resolución pidiendo a la vicepresidenta que use inmediatamente sus poderes bajo la sección 4 de la 25ª Enmienda para convocar y movilizar a los principales funcionarios del Gabinete para declarar que el Presidente no puede cumplir con éxito los deberes y poderes de su oficina", escribió Roy en su cuenta de la red social X.

🚨BREAKING🚨 Rep. Roy files resolution to urge VP Harris to convene the Cabinet and declare President Biden unable to carry out his duties as Commander-in-Chief pic.twitter.com/vuJJU8iKsD