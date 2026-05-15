Retiran Helado Orgánico de Supermercados por Presencia Fragmentos de Metal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro de una marca de helados orgánicos en los supermercados de 17 estados de la Unión Americana. El motivo sería la presencia de fragmentos metálicos en el producto.

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Retiran helado orgánico en 17 entidades de Estados Unidos

Se trata de la marca Straus Family Creamery, con sede en el norte de California. La marca retiró de forma voluntaria una cantidad limitada de lotes del helado orgánico Super Premium el pasado miércoles 13 de mayo.

El retiro de los anaqueles se debió a la presencia de material metálico extraño, según señaló al FDA en un comunicado publicado el viernes 15. La marca removió envases de medio litro y un litro de helado de los siguientes cinco sabores:

vainilla

fresa

galleta

chocolate holandés

menta con chocolate

Los lotes de helado afectados fueron distribuidos entre tiendas minoristas de 17 estados de la Unión Americana:

Arizona

California

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Iowa

Illinois

Indiana

Maryland

Nueva Jersey

Oregón

Pensilvania

Carolina del Sur

Texas

Washington

Wisconsin

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¿Cómo identificar si mi helado debe ser tirado por fragmentos de metal?

Cabe señalar que no todos los productos de la marca Straus Family Creamery deben ser desechados ni todos serán retirados de los anaqueles. Según indicó la empresa, el retiro aplica únicamente a productos identificados por las fechas de caducidad comprendidas entre el 23 y el 30 de diciembre de 2026.

Los lotes de helado orgánico con fragmentos metálicos llegaron a las tiendas el 4 de mayo. La marca californiana señaló que los consumidores pueden identificar los productos que deben ser desechados por la fecha de caducidad impresa en negro. Esta marca se ubica en la parte inferior del envase.

Hasta el momento, la FDA no ha reportado lesiones ni enfermedades relacionadas con los lotes retirados del mercado. En el anuncio publicado por la agencia alimentaria, la empresa Straus Family Creamery aseguró que estaba colaborando estrechamente con los minoristas para retirar de las tiendas el producto afectado con pedazos de metal.

Las autoridades piden a los consumidores no consumir este helado. El producto no debe ser devuelto a las tiendas, sino desechardo de forma inmediata.

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