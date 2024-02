Aseguran que O.J. Simpson Tiene Cáncer de Próstata; Él Dice que 'Todo Está Bien'

El polémico O.J. Simpson, exjugador de la NFL, está luchando por su salud, al ser diagnosticado con cáncer de próstata, según el medio Local 10 News de Miami.

De acuerdo con la prensa, al integrante del Salón de la Fama del futbol profesional le diagnosticaron el cáncer de próstata y está recibiendo quimioterapia en Las Vegas, según el medio.

O.J. Simpson, de 76 años, fue visto en la Ciudad del Pecado en las últimas semanas, luciendo frágil y pareciendo cojear.

El gran ex Bills, también conocido por su absolución en el caso de asesinato en 1995 de su ex esposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman, negó los rumores de que se encuentra en un centro de cuidados paliativos con un video publicado en X, y se le muestra burlarse y reír desde el asiento de conductor de su automóvil y le dice a sus fans que “todo está bien”.

¿Hospicio? ¿Están hablando de cuidados paliativos? No estoy en ningún hospicio, no sé quién dijo eso. Quien haya dicho eso, es como dice Donald Trump]: no puedo confiar en los medios. En cualquier caso, invitaré a un montón de amigos aquí en Las Vegas. Todo está bien. Cuídense, que tengan un buen fin de semana del Super Bowl

Simpson ganó el Trofeo Heisman como el mejor jugador universitario de la USC en 1968 y se convirtió en el primero en correr 2 mil yardas en una temporada con los Bills en 1973.

Luego se volvió estrella de cine y analista de futbol, aunque sus elogios y logros se han visto eclipsados por su larga lista de problemas legales.

Más tarde fue declarado civilmente responsable de la muerte de su exesposa y de Goldman, fue arrestado en 2007 por robo a mano armada después de que él y cinco hombres presuntamente habían tomado objetos de interés a punta de pistola de comerciantes en un hotel de Las Vegas.

Simpson fue sentenciado a 33 años de prisión por robo a mano armada en 2008 y salió en libertad condicional después de cumplir nueve.

Actualmente, O.J. Simpson radica en Las Vegas, pasa sus días jugando golf y publicando opiniones en las redes sociales, además de aparecer como invitado semanal en el podcast "It Is What It Is" con los raperos Cam'Ron y Mase.

Con información de N+

HVI