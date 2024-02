Casa Blanca: Rusia Desarrolla Arma Antisatélites que No Es Amenaza Inmediata

La Casa Blanca confirmó que Rusia desarrolla una “perturbadora” arma antisatélite, pero afirmó que ésta no puede causar directamente “destrucción física” en la Tierra.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó que oficiales de inteligencia de Estados Unidos tienen información que Rusia ha obtenido esa capacidad, pero que dicha arma actualmente no es funcional.

Las autoridades estadounidenses analizan la información que tienen sobre esta tecnología emergente y han consultado con sus aliados y socios acerca del tema, incluso mencionó Kirby que por ahora no es una amenaza contra la Tierra.

En primer lugar, no se trata de una capacidad activa que haya sido desplegada, y aunque la búsqueda de esta capacidad en particular por parte de Rusia resulta perturbadora, no existe ninguna amenaza inmediata para la seguridad de nadie. No podemos hablar, por ahora, de un arma que se puede usar para atacar a los seres humanos o provocar destrucción física aquí en la Tierra