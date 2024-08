Reforma Judicial Afectaría Intereses Económicos entre México y EUA: Senadores Estadounidenses

La reforma al Poder Judicial en México genera preocupación en un grupo de senadores de Estados Unidos.

Aseguran estar "profundamente preocupados" por dicha reforma al considerar que "socavarían la independencia judicial" y pondrían "en peligro los intereses económicos entre ambos países”.

La reforma constitucional impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye la propuesta de que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, no fue del agrado en Estados Unidos.

President López Obrador’s and President-elect Sheinbaum’s reforms are a threat to our region’s democratic values.https://t.co/Uaf2RXqFKY