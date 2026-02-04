Sentencian a ‘El Mini Lic’ en EUA, Autor Intelectual de Asesinato del Periodista Javier Valdez

Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Lic”, fue sentenciado a cinco años de prisión en Estados Unidos. El integrante del Cártel de Sinaloa es señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez en 2017.

“El Mini Lic” , ahijado de Joaquín Guzmán Loera, había sido detenido ya en 2017.

, ahijado de Joaquín Guzmán Loera, había sido detenido ya en 2017. López Serrano se declaró culpable por tráfico de fentanilo en 2025 ante una corte de Virginia.

Noticia relacionada: EUA Tiene que Explicar Acuerdo con Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’: Sheinbaum

Anthony Trenga, juez federal de Alexandria, Virginia, sentenció a 5 años de prisión a Dámaso López Serrano, conocido como “El Mini Lic”. El narcotraficante se declaró culpable en 2025 por el delito de intento de distribución de fentanilo hacia Estados Unidos.

Dámaso López Serrano es hijo de Damaso López Núñez, “El Licenciado”, operador de Joaquín Guzmán Loera y que actualmente está preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. El ahijado de “El Chapo” se entregó a las autoridades estadounidenses en 2017.

Video: ¿Quién es Dámaso López Serrano, Alias el ‘Mini Lic’?

Se declaró culpable de la distribución de drogas, como cocaína y heroína, y fue sentenciado inicialmente a seis años de prisión. Posteriormente, adquirió la categoría de testigo cooperante de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

En 2022 obtuvo la libertad condicional. En diciembre del 2024 fue detenido en Virginia, donde cumplía arraigo domiciliario, acusado de conspirar para llevar a cabo tráfico de fentanilo, delito por el que se declaró culpable en 2025.

Se le señala por ser el posible autor intelectual del asesinato de Javier Valdez. El periodista fue asesinado en Culiacán en 2017.

En 2022, Heriberto Picos Barraza, alias “El Koala”, fue sentenciado a 14 años y ocho meses de prisión por el asesinato de Javier Valdez. El homicida reconoció haber cometido el crimen y señaló que recibió órdenes de “El Mini Lic”.

Historias recomendadas: