Afroamericana Pide Ayuda por Ladrón en su Casa y Policía la Mata

Un polémico video corporal de agentes de Illinois, Estados Unidos, reveló el momento en que uno de ellos disparó fatalmente a Sonya Massey, una mujer afroamericana quien llamó al 911 para pedir ayuda por un ladrón en su casa.

El acusado Sean Grayson, de 30 años, se declaró inocente de los cargos de asesinato en primer grado, agresión agravada con arma de fuego y mala conducta oficial.

