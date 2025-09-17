Sacan del Aire a Jimmy Kimmel por Comentarios sobre Charlie Kirk; Trump lo Celebra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró que el programa de Jimmy Kimmel, fuera sacado del aire tras los comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, así lo expresó en su red social Truth Social:

Buenas noticias para Estados Unidos: El programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que se debía hacer

El mandatario estadounidense arremetió contra Jimmy Kimmel al afirmar que él "no tiene talento" y "tiene los peores índices de audiencia".

Kimmel no tiene ni un ápice de talento y tiene peores índices de audiencia que incluso Colbert, si cabe. Eso deja a Jimmy y Seth, dos completos perdedores, en Fake News NBC

Exigen disculpa pública con esposa y una donación

Luego que la cadena de televisión estadounidense ABC anunció que retirará de forma indefinida de su programación el programa de Jimmy Kimmel por los comentarios que el conductor hizo sobre el asesinato del activista de derecha, Charlie Kirk y fuera duramente criticados por el director de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), se sumó Sinclair, uno de los conglomerado de telecomunicaciones más poderosos de Estados Unidos, para exigir que el presentador y comediante se disculpe públicamente con la viuda y haga una donación a su familia.

Jimmy Kimmel Live! será suspendido indefinidamente, dijo un representante de ABC sin ofrecer más detalles.

Video. Tyler Robinson, Presunto Asesino de Charlie Kirk, Comparece por Videollamada ante Corte, en Utah

Emitirán especial en memoria de Charlie Kirk en horario de Jimmy Kimmel

Las estaciones ABC de Sinclair transmitirán un especial en memoria de Charlie Kirk durante el horario de Jimmy Kimmel Live el viernes 19 de septiembre de 2025, esto dijo Sinclair, gigante de medios en Estados Unidos.

Como se discutió con ABC hoy, Sinclair decidió suspender indefinidamente "Jimmy Kimmel Live!" a partir de esta noche. Tras estas conversaciones, ABC ha suspendido la producción de "Jimmy Kimmel Live!

La empresa consideró que los comentarios de Jimmy Kimmel fueron “inapropiados y profundamente insensibles en un momento crítico para Estados Unidos", declaró el vicepresidente Jason Smith.

en un momento crítico para Estados Unidos", declaró el vicepresidente Jason Smith. Se precisó que el especial en honor de Charlie Kirk también se emitirá en todas las estaciones de Sinclair este fin de semana. Además, que se ofrecerá el especial a todas las filiales de ABC en toda la Unión Americana.

Medios estadounidenses mencionaron que buscaron a Kimmel para obtener comentarios sobre esta suspensión, pero no han tenido respuesta.

Video relacionado: ¿Quién Era Charlie Kirk y Cuáles son las Repercusiones de su Asesinato en Estados Unidos?

Anteriormente, Nexstar Media Group Inc (NXST.O), anunció que suspendería la transmisión del programa en sus 32 afiliadas de ABC, citando los comentarios de Kimmel. Así lo declaró Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar.

Los comentarios de Jimmy Kimmel sobre la muerte de Charlie Kirk son ofensivos e insensibles en un momento crítico de nuestro discurso político nacional

¿Qué dijo Jimmy Kimmel de la muerte de Charlie Kirk?

El lunes 15 de septiembre, Jimmy Kimmel sugirió durante un monólogo en su programa que Tyler Robinson, el hombre acusado de disparar contra Kirk, podría ser un republicano a favor de Trump.

La pandilla MAGA (Make America Great Again) intenta desesperadamente caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y hace todo lo posible para sacarle partido político, dijo el conductor de Jimmy Kimmel Live.

Nexstar Media Group, grupo al que pertenece ABC señaló que “se opone firmemente a los recientes comentarios hechos por el Sr. Kimmel en relación con el asesinato de Charlie Kirk y reemplazará el programa con otra programación en sus mercados afiliados a ABC”.

Charkie Kirk era un activista político pro Trump de 31 años que fue asesinado con un tiro mientras ofrecía una conferencia en una universidad de Utah, Estados Unidos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI