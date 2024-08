¿Quién Es Tim Walz, el Candidato a Vicepresidente de Estados Unidos Elegido por Kamala Harris?

La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, eligió a Tim Walz como compañero para la vicepresidencia si gana las elecciones el 5 de noviembre de 2024, por lo que a continuación te decimos quién es el político.

Este lunes, la actual vicepresidenta estadounidense aseguró la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia del país y será este martes cuando presente a su compañero de fórmula, quien la acompañará en los próximos comicios.

Es el gobernador de Minnesota desde 2019, cargo para el que logró la reelección en 2022. Walz era considerado como el más progresista de los tres aspirantes finalistas para ser compañero de Kamala Harris, los otros dos eran el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; y el senador de Arizona Mark Kelly.

Tim Walz no estaba entre los primeros considerados para ser candidato a la vicepresidencia, pero se puso en el radar tras varias apariciones públicas, incluida una en la que calificó de "raritos" a los rivales del Partido Republicano.

I am proud to announce that I've asked @Tim_Walz to be my running mate.



As a governor, a coach, a teacher, and a veteran, he's delivered for working families like his.



It's great to have him on the team.



Now let’s get to work. Join us:https://t.co/W4AE2WlMTj