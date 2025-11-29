Deja 4 Muertos y 10 Heridos Tiroteo en Stockton, California; Ataque Fue en Fiesta de Cumpleaños

La noche de este sábado 29 de noviembre se registró un tiroteo en Stockton, California, que dejó varias víctimas, incluidos menores de edad, pues el ataque fue en una fiesta de cumpleaños infantil, según reportes preliminares.

Los hechos ocurrieron en Lucille Avenue, cerca de Thornton Road, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín.

Según el informe de la autoridad, cuatro personas murieron y 10 más resultaron heridas.

"Poco antes de las 6:00 p. m. (hora local), nuestro centro de despacho recibió informes de un tiroteo ocurrido cerca de la cuadra 1900 de la avenida Lucile en Stockton", indicó la Oficina del Sheriff en su cuenta oficial de X.

Podemos confirmar que aproximadamente 14 personas fueron alcanzadas por disparos y que cuatro de las víctimas han fallecido

Video: Tiroteo en Avenida Lucile de Stockton, California Deja Varias Víctimas Trasladadas a Hospitales.

Previamente, esa dependencia confirmó que varias víctimas fueron trasladadas de urgencia a hospitales.

El tirador abrió fuego, desapareció y aún está prófugo. La agresión fue "selectiva", se informó.

"Esta es una investigación muy activa y en curso, y la información sigue siendo limitada", señaló el informe policial.

Los primeros indicios sugieren que podría tratarse de un incidente selectivo, y los investigadores están explorando todas las posibilidades

La policía lleva a cabo las primeras investigaciones en la zona del tiroteo. Las autoridades del Condado de San Joaquín externaron sus condolencias a los afectados por este hecho de "violencia sin sentido".

Asimismo, pidieron a la ciudadanía que proporcione información, si es que registraron videos o fueron testigos de los hechos.

"La asistencia comunitaria es vital para identificar a los responsables y hacer justicia a las víctimas y sus seres queridos", urgieron.

¿Dónde fue el ataque?

De acuerdo con reportes locales, el tiroteo fue perpetrado en un salón de eventos, donde una familia llevaba a cabo una fiesta de cumpleaños.

Heather Brent, portavoz de la policía del condado San Joaquín, dijo que las víctimas incluían tanto a niños como a adultos.

Los primeros indicios "sugieren que este pudo haber sido un incidente dirigido", indicó Brent durante una conferencia de prensa en el lugar.

El tiroteo ocurrió dentro del salón de banquetes, que comparte un estacionamiento con otros negocios.

"Las familias deberían estar juntas en lugar de en el hospital, al lado de su ser querido, rezando para que sobreviva", dijo la alcaldesa. Christina Fugazzi.

Los detectives aún estaban trabajando para identificar un posible motivo. Al momento, no se ha informado de las edades ni sexo de las víctimas.

Stockton es una ciudad de 320 mil habitantes, ubicada a unos 64 kilómetros al sur de Sacramento.

El gobernador de California, Gavin Newson, fue informado del tiroteo, dijo su oficina en redes sociales.

Este año ha habido 504 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el de Stockton, según la ONG Gun Violence Archive. La organización define los tiroteos masivos como aquellos en los que cuatro o más personas son alcanzadas por los disparos.

