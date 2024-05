Tormentas y Granizo del Tamaño de Pelotas Dejan 4 Muertos en Houston, Texas

Una severa tormenta provocó que las autoridades declararan emergencia en Houston, Texas, Estados Unidos. Las autoridades informaron que al menos cuatro personas murieron debido a las condiciones meteorológicas extremas.

Video from @lieggiji of glass covering downtown Houston from blown out windows after our powerful storm. #abc13 #Houston pic.twitter.com/hEOauXG1H4 — Pooja Lodhia (@PoojaOnTV) May 17, 2024

La ciudad ha sufrido daños generalizados con cientos de estructuras colapsadas y edificios destruidos.

STORM DAMAGE: This is what I’m seeing in the heights after severe weather moved through. There are a ton of down trees, fences, siding and other debris. There’s also high water. DO NOT drive to see damage. It’s very dangerous. https://t.co/11TJh0gb0E pic.twitter.com/nhUXfOL8qo — Nick Natario (@NickABC13) May 17, 2024

Las tormentas, que afectaron a la ciudad durante la tarde, provocaron una serie de advertencias de tornados y tormentas severas. Más de un millón de habitantes se encuentran sin electricidad, y las clases han sido suspendidas en toda la ciudad.

Video of intense straight line winds in the downtown Houston area earlier. Wind gusts of 80-100 mph was recorded across the area with nearly a million customers without power.



📸: Sunny Brown#txwx #weather pic.twitter.com/c4Jt7luiZT — StormHQ ☈ (@StormHQwx) May 17, 2024

La poderosa tormenta, que llegó sin previo aviso, y golpeó con actividad eléctrica y rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, por lo que arrancó árboles y derribó el tendido eléctrico. Además, cayó granizo del tamaño de pelotas de ping-pong, causando daños adicionales.

This was the window-busting, tree-toppling storm that blasted Houston.

📍 Mamajuana Cafe, downtown

🎥 Claudia Prats Sanchez pic.twitter.com/d3FytWIewH — Adam Krueger 💯 (@AdamKrueger) May 17, 2024

Debido a la magnitud del desastre, las autoridades han activado una alerta de tornado y pidieron a los residentes buscar refugio. Los vuelos también fueron suspendidos y se espera que la situación continúe afectando la vida diaria de los ciudadanos hasta que se restablezcan los servicios básicos.

