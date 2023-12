Tribunal Ordena a Texas Mover Barrera de Boyas de Frontera con México

Texas tiene que mover una barrera flotante que instaló en el río Bravo y que suscitó el rechazo de México, falló este viernes una corte federal de apelaciones, asestando un duro golpe a una de las agresivas medidas del gobernador republicano Greg Abbott destinadas a frenar la entrada ilegal de migrantes en Estados Unidos.

La decisión de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito exige a Texas que detenga cualquier obra en la barrera de aproximadamente 300 metros y la traslade a la orilla del río. La orden ratifica la decisión que emitió un tribunal de menor instancia en septiembre, que Abbott calificó de 'incorrecta' y había pronosticado que sería revocada.

En cambio, esta semana el tribunal con sede en Nueva Orleans asestó a Texas una segunda derrota jurídica relativa a sus operaciones fronterizas. Una jueza federal permitió que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) sigan cortando el alambre de púas que el estado instaló a lo largo de la orilla del río, a pesar de las protestas de funcionarios texanos.

Texas ha afirmado durante meses que secciones del río Bravo (o Grande) no están sujetas a las leyes federales que protegen las aguas navegables. Pero los jueces argumentaron que el tribunal de menor instancia había dado correctamente la razón al gobierno de Biden.

Abbott escribió en X que la decisión era 'claramente errónea' y dijo que el estado buscaría de inmediato una nueva audiencia del tribunal.

The 5th Cir. Court of Appeals’ denial of Texas’ sovereign authority to secure the border with floating marine barriers is clearly wrong.



AG Paxton & I will seek an immediate rehearing by the entire court.



We’ll go to SCOTUS if needed to protect Texas from Biden’s open borders.