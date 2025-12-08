Donald Trump acusó a México de presuntamente no cumplir con lo correspondiente en el Tratado de Aguas. El presidente de Estados Unidos declaró en Truth Social que impondrá un arancel del 5% si México no entrega agua que debe a Texas.

Hasta el momento, México no está respondiendo, y es muy injusto para nuestros agricultores estadounidenses que merecen esta agua tan necesaria. Es por eso que he autorizado la documentación para imponer un arancel del 5% a México si esta agua no se libera, INMEDIATAMENTE.

La cantidad exigida en la publicación del presidente estadounidense es de 246 mil millones de metros cúbicos de agua y debería ser liberada antes del 31 de diciembre.

Noticia relacionada: ¿Por Qué México le Debe Agua a Estados Unidos? Esto Dice el Tratado de Aguas de 1944

Trump amenaza a México con arancel del 5% por Tratado de Aguas

En su publicación, Donald Trump acusó a México de estar violando el actual Tratado de Aguas y de dañar los intereses de los agricultores de Texas. Además, el presidente de Estados Unidos aseguró que nuestro país debe un total de 986 mil millones de metros cúbicos de agua:

México continúa violando nuestro Tratado de Aguas, y esta violación está dañando seriamente nuestros HERMOSOS CULTIVOS Y GANADO DE TEXAS.

El republicano exigió que México resuelva esta deuda de agua lo antes posible, si desea impedir el arancel del 5%.

Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados serán nuestros agricultores. México tiene la obligación de SOLUCIONAR ESTO YA.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han respondido a las declaraciones de Donald Trump.

Video: ¿En qué Consiste el Tratado de Aguas de 1944?

¿En qué consiste el Tratado de Aguas de México y Estados Unidos?

El Tratado de Aguas se firmó en febrero de 1944 y detalla cómo México y Estados Unidos aprovechan los caudales de los ríos Colorado, Tijuana y Bravo. Según estipula este tratado bilateral, México tiene derecho a dos terceras partes del río Bravo.

No obstante, a cambio nuestro país debe 2 mil 158 millones de metros cúbicos cada 5 años. Debido a las sequías, México presentaba un retraso de tres años y medio. En abril del 2025, México aún debía el 72% del agua acordada.

Historias recomendadas: