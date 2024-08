Trump, Peligro Real para la Seguridad si Gana Elecciones de EUA: Biden

El presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, afirmó en una entrevista difundida este domingo 11 de agosto en televisión que su predecesor y ahora candidato presidencial republicano, Donald Trump, representaba un "peligro real para la seguridad de Estados Unidos" en caso de ganar las elecciones del 5 de noviembre.

El gobernante de 81 años, quien renunció a postularse para un segundo mandato y pasó la antorcha a su vicepresidenta, Kamala Harris, dijo a la cadena CBS News:

En la breve entrevista televisiva, grabada en la Casa Blanca la semana pasada, Biden apareció con semblante frágil pero coherente, admitiendo nuevamente que fracasó en el debate aunque enfatizó que en términos de salud no tiene "ningún problema serio".

President Biden says how he wants history to remember him: "That he proved democracy can work. It got us out of a pandemic. It produced the single greatest economic recovery in American history." https://t.co/2BpQFAnIC7 pic.twitter.com/ydbOaO9loc