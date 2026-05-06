¿Trump Lanza Ultimátum por Guerra en Irán? Advierte por “Bombardeos Mucho Mayores”
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El presidente de Estados Unidos envió un mensaje sobre el posible fin de la guerra en Irán
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un ultimátum hoy 6 de mayo 2026 para poner fin a la guerra en Irán, en el cual advierte por "bombardeos mucho mayores" a los que se han registrado desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.
Una fuente de Pakistán, país mediador para poner fin a la guerra en Medio Oriente, informó previamente que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo para acabar con el conflicto.
Según la fuente, citada por la agencia Reuters, ambos países analizan un memorándum de una página para poner fin a la guerra.
El medio Axios reveló parte del memorándum que analizan ambos países:
- Irán se comprometiera a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear
- Estados Unidos aceptaría levantar sus sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados
- Ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.
Ultimátum de Trump para fin a la guerra en Irán
"Suponiendo que Irán acepte cumplir lo acordado —lo cual es, quizá, una suposición muy optimista—, la ya legendaria 'Furia Épica' llegará a su fin", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Sin embargo, aclaró que "si (las autoridades de Irán) no aceptan (las condiciones para poner fin a la guerra), comenzarán los bombardeos, que, lamentablemente, serán de una magnitud e intensidad mucho mayores que antes".
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