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¿Trump Lanza Ultimátum por Guerra en Irán? Advierte por “Bombardeos Mucho Mayores”

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El presidente de Estados Unidos envió un mensaje sobre el posible fin de la guerra en Irán

Elementos de seguridad durante movilización en Teherán, Irán,

Elementos de seguridad durante movilización en Teherán, Irán, el 29 de abril de 2026. Foto: AP

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un ultimátum hoy 6 de mayo 2026 para poner fin a la guerra en Irán, en el cual advierte por "bombardeos mucho mayores" a los que se han registrado desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Una fuente de Pakistán, país mediador para poner fin a la guerra en Medio Oriente, informó previamente que Estados Unidos e Irán están cerca de un acuerdo para acabar con el conflicto.

Según la fuente, citada por la agencia Reuters, ambos países analizan un memorándum de una página para poner fin a la guerra.

El medio Axios reveló parte del memorándum que analizan ambos países:

  • Irán se comprometiera a una moratoria sobre el enriquecimiento nuclear
  • Estados Unidos aceptaría levantar sus sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados
  • Ambas partes levantaran las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz.

Ultimátum de Trump para fin a la guerra en Irán

"Suponiendo que Irán acepte cumplir lo acordado —lo cual es, quizá, una suposición muy optimista—, la ya legendaria 'Furia Épica' llegará a su fin", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Sin embargo, aclaró que "si (las autoridades de Irán) no aceptan (las condiciones para poner fin a la guerra), comenzarán los bombardeos, que, lamentablemente, serán de una magnitud e intensidad mucho mayores que antes".

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