Video: Enorme Columna de Humo por Fuerte Incendio en Mercado; Bombero Sufre Quemaduras

Un fuerte incendio registrado hoy 16 de agosto de 2024 provocó una enorme columna de humo en un mercado de Texas, cuyo incidente dejó un bombero con quemaduras y una persona hospitalizada por inhalar el aire contaminado.

Usuarios en redes sociales compartieron en video el momento en el que una enorme columna de humo se veía debido al fuerte incendio que, de acuerdo con reportes de la Oficina de Bomberos del Condado de Harris, se registró en el Mercado de Pulgas Tia Pancha, en Airline y West Road.

HCFMO investigator’s are on scene assisting Little York Fd Department with a fire at a flea Market the 10700 block of Airline. Initial reports indicate one fire fighter is injured. More info to come.