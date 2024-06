Video | Lluvias Dejan a Florida Bajo el Agua

En redes sociales circulan videos que muestra los severos daños que dejaron las inundaciones en el sur de Florida, en Estados Unidos, provocadas por una perturbación tropical, mientras que los residentes se preparan para recibir lluvias intensas que se extenderán hasta el fin de semana.

En imágenes se aprecia la inundación en calles y jardines, incluso se pueden ver algunos peces nadando en el agua.

También se ve a gente trasladándose en kayak o en embarcaciones improvisadas y diversos objetos flotando en el agua.

Autos prácticamente cubiertos por el agua y gente sumergida casi hasta las rodillas son escenas que se ven en los videos, incluso se aprecia a dos chicos que nadan durante la inundación.

Los aguaceros del miércoles y las inundaciones posteriores bloquearon carreteras, mientras el sistema de tormentas se desplazaba por Florida desde el Golfo de México durante el inicio de la temporada de huracanes en junio, que este año se espera esté entre las más activas, entre preocupaciones de que el cambio climático esté agravando la intensidad de las tormentas.

Se esperaba que una banda de fuertes lluvias pasara sobre la región por tercer día seguido, según indicó este jueves por la mañana la delegación en Miami del Servicio Meteorológico Nacional en una publicación en la red social X.

Las lluvias torrenciales, que se prolongarán hasta el sábado, han provocado inundaciones, el cierre de autopistas y además la suspensión de clases y cancelaciones de cerca de 300 vuelos, especialmente el aeropuerto de Fort Lauderdale, sin causar víctimas hasta el momento.

La amenaza de más precipitaciones, que han alcanzado en algunos sectores hasta 1.2 metros, se une a la posibilidad del desarrollo de una depresión tropical en el oeste del Golfo de México la próxima semana, que de producirse afectará también Texas y otros estados, según las autoridades meteorológicas.

