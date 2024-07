Un hombre fue captado cuando cargaba el cadáver de una mujer, tras asesinarla el día de su cumpleaños, en un Airbnb de Nueva York.

El caso generó más polémica al observarse a una patrulla que pasa cuando el hombre, un migrante ecuatoriano, tiene entre sus brazos a una joven inerte y no lo detiene.

NEW: Police cruiser appears to drive by at the exact moment an illegal immigrant from Ecuador carries the limp body of a woman out of an Airbnb in Syracuse.



Jhon Moises Chacaguasay-Ilbis is accused of k*lling Joselyn Jhoana Toaquiza on her birthday.



Footage shows the illegal… pic.twitter.com/E994q0Ie6b