Video: ¿Sustancia Radioactiva? Líquido Verde Aparece en Aeropuerto y Genera Máxima Preocupación

Los pasajeros del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, fueron sorprendidos por una enorme inundación provocada por una fuga de un líquido verde fluorescente en una de las áreas de espera y embarque, lo cual desató preocupación al desconocer si se trataba de una sustancia radioactiva.

En imágenes difundidas en redes sociales se aprecia la gran extensión que ocupa el líquido, el cual se ubica en pasillos y en el piso entre asientos vacíos.

#BREAKING : Passengers at Miami International Airport were surprised by a huge leak of a fluorescent green liquid in one of the waiting and boarding areas.

