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Polvo Blanco Enciende Alerta en EUA: FBI Investiga Cartas Sospechosas Enviadas al Congreso

Esta semana, paquetes con polvo sospechoso provocaron evacuaciones en Luisiana y Oklahoma

EUA Investiga Cartas con Sustancias Sospechosas Enviadas al Congreso y Oficinas ElectoralesEUA Investiga Cartas con Sustancias Sospechosas. Foto: Reuters

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Evacuaciones en Luisiana y Oklahoma tras recibir paquetes con polvo sospechoso. El FBI y la Policía del Capitolio investigan.

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