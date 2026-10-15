Polvo Blanco Enciende Alerta en EUA: FBI Investiga Cartas Sospechosas Enviadas al Congreso

Autoridades federales de Estados Unidos investigan una serie de cartas con sustancias desconocidas enviadas a oficinas electorales y del Congreso en distintos puntos del país, por lo que pidieron a los destinatarios tratar estos envíos como potencialmente peligrosos.

La investigación está a cargo del FBI, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y la Policía del Capitolio. Un aviso enviado a las oficinas del Senado advirtió que las autoridades trabajan para interceptar otros envíos, aunque algunas cartas podrían llegar a sus destinatarios, según información obtenida por The Associated Press (AP).

En un comunicado, el FBI confirmó que investiga varios envíos sospechosos dirigidos a distintas direcciones, incluidas oficinas de secretarios de Estado y dependencias electorales. Algunas cartas contenían una sustancia desconocida y las autoridades buscan identificar a los responsables.

Esta semana, el envío de paquetes con una sustancia en polvo provocó la evacuación de oficinas electorales en al menos dos estados: Luisiana y Oklahoma.

Por su parte, el secretario de Estado de Ohio informó que el Servicio Postal interceptó un paquete con polvo blanco dirigido a su oficina y señaló que se habían enviado correspondencias similares a funcionarios electorales de varios estados.

La investigación se conoce a menos de tres semanas de las elecciones en Estados Unidos y recuerda una serie de incidentes registrados en 2023, cuando oficinas electorales de seis estados recibieron cartas con polvo blanco. Aquellos envíos provocaron interrupciones en algunas actividades relacionadas con los procesos electorales locales.

En noviembre de 2023, autoridades de Estados Unidos investigaron cartas con polvo blanco enviadas a oficinas electorales de Washington, Oregón, Nevada, California y Georgia.

De acuerdo con el FBI, las pruebas preliminares detectaron fentanilo en al menos cuatro casos. Los envíos provocaron evacuaciones y, en algunas localidades, interrupciones temporales del conteo de votos.