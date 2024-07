Aparatoso Accidente Deja 47 Empleados Heridos: Así Quedó Autobús Atorado en Entrada de Túnel

Un aparatoso accidente de autobús dejó 47 personas lesionadas, cuando transitaba en la carretera C-32, a la altura de Tordera, en Barcelona, España.

De acuerdo con información del diario español El Mundo, el autobús accidentado transportaba a trabajadores de la empresa Inditex, de los cuales tres fueron trasladados a un hospital en helicóptero, pues se les reportaba en estado crítico.

A través de su cuenta de X, los Bomberos de Cataluña compartieron imágenes del aparatoso accidente, en la que se observa al autobús de pasajeros inclinado sobre uno de sus costados, colgando en la entrada de un túnel.

Los Bomberos catalanes informaron que se logró el rescate de los 47 pasajeros y el conductor de la unidad, por lo que ya habían sido trasladados al hospital Pineda de Mar.

Els ocupants de l'autobús, 47 persones amb el conductor, ja han estat evacuats del lloc de l'accident i treballem per retirar-lo de la zona.

Al pavelló Can Xaubet de Pineda de Mar, habilitat per atendre els passatgers amb @semgencat, s'hi han desplaçat 33 persones. #bomberscat pic.twitter.com/aeQaHAfk6Y