Bebé Muere de Hambre al Quedar Dos semanas Junto al Cadáver de Su Papá

Un niño de 2 años murió de hambre tras quedar dos semanas junto al cadáver de su papá; así ocurrió la tragedia en Skegness, Lincolnshire en Reino Unido.

El mejor identificado como Bronson Battersby, estaba bajo el cuidado de su padre de 60 años, Kenneth Battersby.

De acuerdo con las autoridades, el hombre sufrió un paro cardiaco fulminante días después de Navidad, por lo que al quedarse solo, el bebé no tuvo acceso a los alimentos, por lo que también murió.

Un amigo de la familia relató a medios locales que el pequeño se quedó junto al cadáver de su padre.

Debido a que Kenneth estaba con una clasificación de persona vulnerable, recibía la visita de personal de Servicios Infantiles de Lincolnshire cada semana.

Por lo que la directora ejecutiva del organismo, Heather Sandy, señaló que una trabajadora social "tuvo contacto" con el padre del menor el 27 de diciembre y acordó con él una visita domiciliaria el 2 de enero.

La trabajadora social fue a la casa de Bronson y Kenneth y no tuvo respuesta a la llamada a la puerta, por lo que buscó otras direcciones para tratar de localizar a Bronson, y cuando no lo hizo, habló con su superior y con la policía.

Luego la empleada de servicios sociales se volvió a presentar al domicilio dos días después y de nueva cuenta no obtuvo respuesta.

Debido a que no podía ingresar ilegalmente, pidió ayuda a la casera y fue hasta el 9 de enero que encontraron los cuerpos de padre e hijo.

La casera, Maria Clifton-Plaice, dijo que el día del hallazgo es uno de los peores días de su vida. Aunque no conocía al bebé Bronson, sabía que tenía poco tiempo de vivir con su papá.

La madre del niño de 2 años que murió de hambre junto a su padre, fue la encargada de reconocer los cuerpos y dijo que su pequeño estaba "frágil".

No pude levantarlo porque su cuerpo era demasiado frágil. Solo podía tocarlo. Lo habían dejado allí demasiado tiempo.

Asimismo, denunció que la trabajadora social debió presionar más para ingresar al domicilio el día de la primera visita para evitar la doble tragedia.

No puedo creerlo. Los resultados de la autopsia confirman que Bronson murió de hambre porque murió su padre. Creen que Kenneth no murió antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, entonces Bronson todavía habría estado vivo