Desfile de Orgullo LGTBQ+ en Roma Celebra 30 años y Se Burlan del Papa Francisco

El desfile del Orgullo LGBTQ+ de Roma celebró el sábado 15 de junio su 30 aniversario. Decenas de miles de personas, luciendo atuendos multicolores, desfilaron por la capital italiana agitando pancartas, bailando y cantando en defensa de los derechos de las personas homosexuales y mofándose del papa Francisco.

Muchos de los carteles y pancartas del desfile se burlaban de un reciente comentario del Pontífice.

El papa tuvo que pedir disculpas el mes pasado después que medios noticiosos italianos citaran a obispos no identificados diciendo que Francisco había utilizado en broma el término "mariconez" cuando hablaba en italiano durante una reunión. Había utilizado el término al reafirmar la prohibición del Vaticano de permitir a los homosexuales entrar en los seminarios y ser ordenados sacerdotes.

Al parecer, Francisco repitió la palabra por segunda vez en una reunión con sacerdotes de Roma esta semana.

Un hombre disfrazado de Francisco sostenía un cartel en que se leía "hay demasiada mariconez en este desfile".

La líder del principal partido de la oposición italiana, Elly Schlein, bailó en una carroza en el centro del desfile. Es una firme defensora de los derechos LGBTQ+, con opiniones muy diferentes a las de la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

El programa del partido Fratelli d'Italia de Meloni se declara contrario a la igualdad matrimonial, a que los padres homosexuales adopten niños y a la maternidad subrogada. El año pasado, su gobierno de ultraderecha limitó el reconocimiento de la patria potestad al padre biológico sólo en familias con progenitores del mismo sexo.

Una mujer sostenía un cartel en que se leía:

No me gusta Meloni, pero me gustan los melones y el cabello rojo".