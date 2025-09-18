Este 18 de septiembre de 2025, miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se reunieron con el papa León XIV, como parte de su visita a la ciudad de Roma, Italia.

En un mensaje en redes sociales, la CEM señaló que “el Consejo de Presidencia del Episcopado Mexicano tuvo la gracia de compartir con el Santo Padre León XVI las esperanzas y dolores de nuestra iglesia en México”.

En la comitiva estuvieron presentes Ramón Castro, obispo de la diócesis de Cuernavaca y presidente de la CEM; Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México; y Jorge Cavazos Arizpe, arzobispo de San Luis Potosí.

¿Cuál fue el mensaje del pontífice?

De acuerdo con el Episcopado, el papa León XIV les ofreció su bendición apostólica para todos los mexicanos y compartió una palabra de esperanza.

Nos compartió una palabra de aliento, solidaridad y esperanza, y nos animó a caminar en comunión, como una sola Iglesia llamada por Cristo a construir la paz y a testificar la esperanza que Dios regala especialmente a través de los jóvenes y las familias.

Vista al Vaticano

El Consejo de Presidencia de la CEM inició una visita oficial a la ciudad de Roma el pasado 15 de septiembre.

Ahí, los miembros de la Iglesia católica de México sostuvieron un encuentro con la comunidad sacerdotal en formación.

“Esta visita se inscribe dentro de la agenda de reuniones que el Consejo mantendrá con los distintos Dicasterios de la Curia Romana, a fin de fortalecer los vínculos de comunión y servicio eclesial”, expuso.

El 16 de septiembre, en tanto, realizaron una visita a la Basílica de San Pedro, donde “los obispos encomendaron a la Iglesia en México, así como el servicio pastoral que desarrollan, poniendo en manos del Señor los frutos del diálogo con cada uno de los dicasterios de la Santa Sede”.

Ese mismo día, los obispos mexicanos efectuaron una visita a la Secretaría de Estado de la Santa Sede y a los Dicasterios para los Obispos y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.

“Estos encuentros tuvieron como propósito fortalecer los lazos de comunión con la Iglesia universal y renovar el compromiso de trabajar en unidad pastoral”.

