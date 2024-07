Asesinan con una Ballesta a la Esposa e Hijas de un Comentarista de Televisión

Autoridades del Reino Unido buscan al responsable del asesinato de la esposa e hijas del presentador John Hunt, de la BBC.

De acuerdo con la prensa británica, los hechos ocurrieron a las afueras de Londres, Inglaterra, y las víctimas fueron identificadas como Carol Hunt, de 61 años, y las hermanas Hannah y Louise Hunt, de 28 y 25 años de edad, respectivamente. Las víctimas fueron identificadas como esposa e hijas de John Hunt, presentador de carreras de caballos para la emisora Radio BBC 5 Live, de la cadena británica.

Rob Hall, detective de Hertfordshire, Inglaterra, informó que comenzó la búsqueda del sospechoso, identificado inicialmente como Kyle Clifford, de 26 años. De igual forma, se alertó a la población para que, en caso de que lo vean, no se acerquen y llamen al número de emergencias 999.

La Policía de Hertfordshire informó que uniformados acudieron a la localidad de Bushey aproximadamente a las 7:00 de la noche, tiempo local, en donde encontraron a las tres mujeres con heridas de gravedad. Posteriormente, fallecieron a consecuencia de las mismas.

The wife and two daughters of BBC commentator, John Hunt, were the victims of a triple murder in Bushey.



Carol Hunt, 61, and two of the couple's daughters were found seriously injured at a property on Tuesday, and all died at the scene.

