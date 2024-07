Jovencita de 17 Años Muere Tras Ser Drogada durante un Festival de Música

Emily Stokes, una adolescente de tan solo 17 años, murió después de presuntamente haber sido drogada durante un festival de música en el condado de Kent, en Inglaterra, Reino Unido.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, la joven asistió al festival Drum & Bass en un parque temático llamado Dreamland. Emily murió en el Hospital Queen Elizabeth The Queen Mother en Margate, Inglaterra.

Su familia dice que la bebida de Emily fue alterada en el festival, lo que le habría provocado una sobredosis. Hasta el momento la policía de la localidad de Kent se encuentra investigando el presunto asesinato para esclarecer los hechos.

El parque temático Dreamland Margate, donde la joven habría sido drogada, dijo que está colaborando con las autoridades en la investigación policial tras los lamentables hechos.

Así lo denunciaron sus familiares a través de un post en redes sociales en las que también piden fondos para despedir a la joven “como ella hubiera querido”.

Megan Stokes, su hermana, se despidió con unas conmovedoras palabras:

Hola, soy Megan Stokes, estoy iniciando un, ya que mi hermana menor falleció trágicamente de una sobredosis por haber sido drogada anoche en Margate. Emily era la persona más amable que podrías conocer, estaba tan llena de vida y que se la llevaran tan repentinamente, con solo 17 años, me ha roto por completo y me rompe el corazón que no podamos darle la despedida que hubiera querido, así que he configurado esto, así que espero que podamos darle la mejor despedida, muchas gracias, Megan