Mujer Recupera el Olfato que Perdió Hace 3 Años por la Covid

De la noche a la mañana, esta mujer recuperó el olfato que perdió hace tres años por culpa de la covid. De inmediato se grabó oliendo café, el mar y el cuello de su pareja. Su testimonio ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

Claudia Sierra es una tiktoker española que dedica su cuenta principalmente al humor sobre su vida cotidiana. Sin embargo, en esta ocasión usó la plataforma para contar una historia conmovedora.

Según dijo, perdió el olfato hace tres años por culpa de la covid. Ahora, de súbito, lo recuperó una mañana al despertar. Al respecto dijo:

Hace tres años perdí el olfato, con el tema del covid. He estado poniéndome gotas, bueno, de todo y de repente me he despertado esta mañana y lo olía todo.

Con una gran cara de felicidad, Claudia Sierra explicó que iba a dedicar el día a oler tantas cosas que se había perdido durante estos últimos años:

Hoy me voy a pasar todo el día oliendo todo lo que pueda. Primero lo que voy a oler es Nenuco [una loción], que como no sé a qué huelen las colonias es la que me he estado echando tres años.