Mujer Siente Hormigueo en la Cara durante su Boda; Muere Meses Después por Tumor

Michelle Noakes sintió un hormigueo en la cara y manos durante su boda, una extraña sensación que atribuyó a la emoción del momento, sin embargo murió meses después a causa de un tumor cerebral. Así es su triste historia que fue dada a conocer por sus familiares.

La mujer originaria de una pequeña localidad de Londres se casó con Simon, el amor de su vida, con quien ya tenía dos hijos, en agosto de 2019, en una ceremonia mágica llena de nerviosismo y entusiasmo, pero que se convirtió en el inicio de una historia lamentable.

"Recuerdo que mamá la animó a que no se preocupara por eso y le aconsejó que consultara a un médico de cabecera una vez terminada la boda. Su boda fue una ocasión muy feliz, llena de amor", comentó Sam Williams, hermana de Michelle al diario The Sun.

¿Cómo la diagnosticaron con el tumor cerebral?

Días después de la boda, Michelle aún sentía el hormigueo, por lo que decidió acudir con su médico de cabecera, quien le recomendó hacerse unos análisis de sangre, los cuales no revelaron nada malo. Sin embargo con el paso de los días sus síntomas empeoraron y comenzó a sentirse mareada, por lo que la enviaron a hacerse una resonancia magnética.

Fue así que los médicos la diagnosticaron con un tumor cerebral, que estaba ubicado en lo profundo del tronco del encéfalo, por lo que era imposible de operar. Así, Michelle recibió radioterapia y quimioterapia, pero los resultados no fueron los esperados, pues se trataba de un glioma de tronco encefálico, que es un tipo de cáncer muy agresivo.

"Michelle estaba muy preocupada por su salud, así que saber que tenía cáncer nos pareció muy injusto, pero pronto nos dimos cuenta de cuán indiscriminados son los tumores cerebrales. Parecía muy injusto", comentó su hermana.

Pese a los tratamientos que recibió en los meses siguientes, el tumor siguió creciendo, por lo que a principios de 2021, la mujer había perdido casi toda la movilidad, visión y capacidad de hablar. Sus familiares y amigos buscaron tratamientos alternativos, algunos muy costosos para ayudar a Michelle pero nada funcionó.

"Toda nuestra familia buscó en Internet ensayos médicos o tratamientos de vanguardia que pudieran ofrecer sólo un rayo de esperanza después de innumerables callejones sin salida, todo lo cual tenía un precio enorme", dijo Sam.

¿Cuándo murió Michelle Noakes?

El 26 junio 2021, Michelle falleció pacíficamente acompañada de sus seres queridos, dejando a su esposo Simon y a sus hijos Otto, de 6 años, y Poppy, de solo tres años.

"Le pregunté si quería hablar de algo y me habló de lo injusta que era la situación; dijo que soñaba con abrazar a sus hijos pero físicamente no podía. Le dije que intentara no tener miedo de morir. Ella dijo que no, pero que no quería ir. Luchó hasta el último aliento, pero finalmente no quedó nada de lucha en ella y se escapó pacíficamente el 26 de junio de 2021 con mamá y Simon en la habitación con ella", relató su hermana.

Desde su fallecimiento, su familia ha recaudado más de 7 mil libras esterlinas para la investigación de tumores cerebrales en su memoria, en busca de generar conciencia sobre esta enfermedad y sobre la necesidad de una mayor financiación para la investigación.