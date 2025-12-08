Perros Azules de Chernóbil: Revelan Por Qué Tienen el Pelaje de Este Color

En redes sociales ha circulado el video de varios perros azules captados en las cercanías de la planta nuclear de Chernóbil, en Ucrania. Te explicamos cómo surgieron estos perros de color azul y a qué se debe el peculiar color de su pelaje.

Noticia relacionada: ¿Encontraron La Cura? Lobos Expuestos A Desastre En Chernóbil Muestran Resistencia Al Cáncer

Captan tres perros azules en Chernóbil

El peculiar hallazgo fue anunciado por la cuenta de Instagram Dogs of Chernobyl. Los activistas ucranianos alimentan y atienden al gran número de perros que merodean en los alrededores de Chernóbil, en un área natural que ha visto un reflorecimiento silvestre tras su despoblamiento por el accidente nuclear ocurrido en 1986.

A través de Instagram, la organización publicó que habían detectado a tres perros azules en uno de sus recorridos.

Una experiencia muy única que tenemos que discutir. Perros azules de Chernóbil. Estamos en campo atrapando perros para esterilizar y nos encontramos con tres perros completamente azules.

Perros azules se deberían a agua con tinte de un sanitario portátil. Foto: Instagram @dogsofchernobil1

Los activistas señalaron no estar seguros de a qué se debía la coloración de los perros. No obstante, sugirieron que podría tratarse de un químico.

No sabemos la razón y estamos tratando de atraparlos para poder averiguar lo que está pasando. Lo más probable es que se estén metiendo en algún tipo de químico.

¿Por qué hallaron tres perros azules en Chernóbil? Aquí el desagradable motivo

Ante el avistamiento de estos perros azules afloraron las teorías de la conspiración y no faltó quien culpó a la radiación. Sin embargo, los motivos detrás del pelaje azul de los perros serían mucho más mundanos.

Según explicó Timothy Mousseau, de la Universidad de Carolina del Sur, los perros azules se habrían revolcado en agua sucia de baños portátiles. Mousseau es especialista en adaptaciones evolutivas y ha estudiado los efectos de la radiación tras los accidentes de Chernóbil y Fukushima. A través de Facebook, el especialista respondió a Dogs of Chernobyl que los perros acaso habrían volcado un baño portátil:

De hecho, el tinte azul probablemente provenía de un baño portátil volcado donde los perros se revolcaban en las heces, como es habitual en los perros (¡piensen en una caja de arena para gatos!).

Para el especialista, el color azul de estos perros no es más que el tinte de los desodorantes y desinfectantes, como el azul de metileno, que se emplean en los baños portátiles.

¡La coloración azul era simplemente una señal del comportamiento insalubre del perro! Como cualquier dueño de perro sabe, la mayoría de los perros comen casi cualquier cosa, ¡incluso heces!

Historias recomendadas: