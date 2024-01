Placer Sexual es un Don de Dios que Socava la Pornografía: Papa

El papa Francisco indicó durante su catequesis que “el verdadero amor no posee”, además indicó que el placer sexual es “un don de Dios” que actualmente se ve “socavado por la pornografía”.

Al repasar los pecados capitales indicó:

En el cristianismo no se condena el instinto sexual, no. Un libro de la Biblia, el Cantar de los Cantares, es un maravilloso poema de amor entre dos novios. Sin embargo, esta hermosa dimensión sexual no está exenta de peligros