Princesa de Gales Publica Divertida Foto para Felicitar a William por su Cumpleaños

Con motivo del 42 cumpleaños del príncipe William, heredero de la corona británica, su esposa Kate Middleton publicó este viernes una divertida foto de su familia acompañada del mensaje:

En la imagen se observa a sus hijos Jorge, Carlota y Luis tomados de la mano del príncipe mientras saltan con una gran sonrisa en una playa de Norfolk, en el este de Inglaterra.

Happy birthday Papa, we all love you so much! Cx pic.twitter.com/NROqRbt4rs