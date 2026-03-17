En Inglaterra, se ha declarado una epidemia de meningitis meningocócica en la región de Canterbury, al sureste del país. Hasta el momento se han confirmado quince casos, así como la muerte de dos pacientes jóvenes.

El ministro de Salud, Wes Streeting, calificó el brote como “sin precedentes”.

como “sin precedentes”. El brote tiene a once pacientes hospitalizados en estado grave.

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Reportan brote de meningitis en Inglaterra

La Universidad de Kent se ha convertido en el epicentro de un brote bacteriano de meningitis. Las autoridades sanitarias de Inglaterra han señalado que esta epidemia no tiene precedentes y han repartido 700 dosis de antibióticos para enfrentar los contagios.

Hasta el momento, dos personas jóvenes han fallecido y once más están hospitalizadas en estado grave. El sábado pasado, autoridades francesas detectaron un caso vinculado con una persona que había estado en la Universidad de Kent.

Según señaló Wes Streeting, “la mayoría de los casos están relacionados con la discoteca Club Chemistry”, frecuentada por estudiantes de Canterbury. Los contagios habrían ocurrido entre el 5 y el 7 de marzo.

Las autoridades sanitarias señalaron que al menos cuatro casos, incluidos los dos fallecimientos, habrían sido por infecciones meningocócicas “del grupo B”, que se consideran raras pero muy graves.

Los fallecidos son una alumna de 18 años que cursaba el último curso en la Queen Elizabeth's Grammar School de Faversham y un estudiante de 21 años que acudía a la Universidad de Kent.

¿Qué es la meningitis y por qué es tan peligrosa?

La meningitis es una inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal, las llamadas meninges. Según explicó la epidemióloga Rebecca A. Drummond a la agencia Reuters, cualquier tipo de microbio dañino puede invadir las meninges y causar una infección, ya sean virus, bacterias, hongos y parásitos. Y añadió:

“Esto puede ser muy peligroso, ya que las meninges funcionan como una capa protectora alrededor del cerebro. Cuando se dañan, el cerebro y la médula espinal también corren riesgo”.

La bacteria que causa la meningitis se llama Neisseria meningitidis, y la enfermedad se puede propagar rápidamente entre personas con contacto cercano. Cuando las meninges se inflaman, el cerebro puede dejar de funcionar correctamente, por lo que puede presentarse daño cerebral u otro tipo de secuelas.

Los síntomas más frecuentes de la meningitis son fiebre alta (con manos y pies fríos), vómitos, dolor de cabeza, dolor articular, rigidez en el cuello y somnolencia. También es común que los pacientes reporten confusión o angustia por la luz y los ruidos.

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Con información de EFE y Reuters